19 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:30

19 березня вшановують пам'ять святих Костянтина і Олени. Згідно до численних легенд, цариця Олена і її син Костянтин змогли відшукати хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Що не можна робити 19 березня читайте далі.