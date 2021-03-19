19 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

19 березня вшановують пам'ять святих Костянтина і Олени. Згідно до численних легенд, цариця Олена і її син Костянтин змогли відшукати хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Що не можна робити 19 березня читайте далі.

Іменини сьогодні святкують: Константин, Олена, Аркадій та Федір.

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Прикмети 19 березня

  • Чути стукіт дятла – морози триватимуть довго.
  • Увесь день 19 березня мороз – літо буде спекотним й посушливим.
  • Лід тоне на річках – рік буде неврожайним.


19 березня святкують день святих Константина та Олени

Що не можна робити 19 березня

  • Сьогодні не бажано вживати алкоголь й палити. У подальшому ці погані звички зможуть зламати вам плани.
  • Не лайтесь. Вважають, що 19 березня нецензурна лексика притягне удвічі більше негативної енергії у ваше життя.
  • Для того, щоб на роботі справи йшли добре, не варто розповідати всі подробиці особистого життя колегам.