19 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

19 червня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

19 червня відзначають день святого Іларіона Далматського. Цього дня люди звертають увагу на поведінку птахів та комах. Що не можна робити 19 червня читайте у матеріалі.

Іменини 19 червня святкують Сусанна та Георгій.

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Прикмети 19 червня

  • Дме північний вітер – влітку буде багато опадів.
  • Перепілки кричать вночі – будуть дощі.
  • Жуки літають ввечері – тепла погода протримається довго.


Прикмети 19 червня / Фото Pixabay

Що не можна робити 19 червня

  • Цього дня не рекомендують підмітати оселю. Вірять, що разом із брудом можна вимести все щастя з дому.
  • Не лихословте сьогодні.
Автор: Квітослава Туз