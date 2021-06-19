19 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

19 червня відзначають день святого Іларіона Далматського. Цього дня люди звертають увагу на поведінку птахів та комах. Що не можна робити 19 червня читайте у матеріалі.
Іменини 19 червня святкують Сусанна та Георгій.
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Прикмети 19 червня
- Дме північний вітер – влітку буде багато опадів.
- Перепілки кричать вночі – будуть дощі.
- Жуки літають ввечері – тепла погода протримається довго.
Прикмети 19 червня / Фото Pixabay
Що не можна робити 19 червня
- Цього дня не рекомендують підмітати оселю. Вірять, що разом із брудом можна вимести все щастя з дому.
- Не лихословте сьогодні.