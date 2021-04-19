19 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

19 квітня 2021 року вшановують пам'ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського та мучеників Єремія та Архілія ієрея, які загинули у III столітті.

День ангела відзначають: Ярема, Мефодій, Григорій.

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Прикмети 19 квітня

  • Якщо качки почали гніздитися в місцях з великою кількістю води, літом буде посуха.
  • Якщо 19 квітня день сонячний і тихий, то буде гарний врожай.
  • Туман вранці у цей день віщує суху погоду до кінця місяця.
  • Якщо погода 19 квітня буде вітряною, то багатого врожаю не буде.

Що не можна робити 19 квітня

  • Не варто робити дорогі подарунки 19 квітня.
  • Також 19 квітня не варто виходити з дому. Згідно з народними прикметами, якщо в цей день відкрити двері, можна впустити хворобу в будинок.