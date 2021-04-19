19 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

19 квітня 2021 року вшановують пам'ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського та мучеників Єремія та Архілія ієрея, які загинули у III столітті.
День ангела відзначають: Ярема, Мефодій, Григорій.
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Прикмети 19 квітня
- Якщо качки почали гніздитися в місцях з великою кількістю води, літом буде посуха.
- Якщо 19 квітня день сонячний і тихий, то буде гарний врожай.
- Туман вранці у цей день віщує суху погоду до кінця місяця.
- Якщо погода 19 квітня буде вітряною, то багатого врожаю не буде.
Що не можна робити 19 квітня
- Не варто робити дорогі подарунки 19 квітня.
- Також 19 квітня не варто виходити з дому. Згідно з народними прикметами, якщо в цей день відкрити двері, можна впустити хворобу в будинок.