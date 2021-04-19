19 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 апреля 2021 года чтят память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского и мучеников Иеремия и Архилия иерея, которые приняли мученическую смерть в III веке.
Источник:24 канал
День ангела отмечают: Ярема, Мефодий, Григорий.
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Приметы 19 апреля
- Если утки начали гнездиться в местах с большим количеством воды, летом будет засуха.
- Если 19 апреля день солнечный и тихий, то будет хороший урожай.
- Туман утром в этот день предвещает сухую погоду до конца месяца.
- Если погоде 19 апреля будет ветреной, то богатого урожая не будет.
Что нельзя делать 19 апреля
- Не стоит делать дорогие подарки 19 апреля.
- Также 19 апреля не стоит выходить из дома. Согласно народным приметам, если в этот день открыть дверь, можно впустить болезнь в дом.
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