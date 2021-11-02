2 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
2 листопада 2021 , 08:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
2 листопада українські віряни вшановують День поминання покійних. Традиційно, сьогодні люди згадують померлих родичів й моляться біля їхніх могил.
За звичаєм, усі віряни на День поминання мають відвідати могили своїх рідних й запалити там свічку. У це свято відбуваються поминальні Служби Божі, де парафіяни подають записки з іменами покійної рідні. Це роблять для того, щоб священник згадував померлих під час літургії.
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Також 2 листопада відзначають пам'ять християнського святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті.
Прикмети 2 листопада
- Вовки виють – до морозу.
- Сніг випав на суху землю – до потепління.
- Модрина скинула гілки – очікуйте снігопаду.
- Вітер зірвався – теплої погоди вже не буде.
Що не можна робити 2 листопада
- Не ходіть на кладовища після заходу сонця.