20 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

08:31

20 січня, одразу після Водохреща, віряни вшановують пам'ять Івана Предтечі. Святий не лише провів обряд хрещення Ісуса у водах ріки Йордан, а й передбачив Його прихід на цю землю. Саме тому церква вважає Хрестителя одним із найбільш шанованих пророків.