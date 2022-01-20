20 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

20 січня 2022 , 08:31
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Джерело:

24 канал

20 січня, одразу після Водохреща, віряни вшановують пам'ять Івана Предтечі. Святий не лише провів обряд хрещення Ісуса у водах ріки Йордан, а й передбачив Його прихід на цю землю. Саме тому церква вважає Хрестителя одним із найбільш шанованих пророків.

День Ангела 20 січня святкує Іван.

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Прикмети 20 січня

  • На Предтечі повний місяць, то навесні буде сильна повінь.
  • Заметіль 20 січня – до вітрів і снігу на Масницю.
  • Якщо в цей день іде дощ, або ж стоїть туман – буде багатий урожай.
  • Ясний день 20 січня – будуть морози.


20 січня відзначають Собор Івана Хрестителя

Що не можна робити 20 січня

  • У цей день не можна приймати подарунки від малознайомих людей.
  • 20 січня забороняли прати. 
  • У давнину вірили, що у свято Івана Хрестителя не можна вишивати білими нитками, адже тоді у життя могли прийти біди.
  • Краще не виходьте з дому після настання темряви.
  • Не можна лаятися.
Автор: Андріана Будиш