21 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

21 вересня церква відзначає великий день – Різдво Пречистої Діви. Для християнства це свято є втіленням радості й щастя, адже саме у нього народилась Та, хто змогла привести у цей світ Спасителя.

Марія Діва народилась у сім'ї Анни та Йоакима, які довго не могли отримати радість батьківства і лише на схилі років змогли зачати дитину. Перед народженням Марії, до її матері прийшов Янгол і сповістив, що скоро вона народить дівчинку, якій суджено виносити Спасителя цього світу.

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День Ангела 21 вересня святкує Марія.

Прикмети 21 вересня

Погода 21 вересня хороша – осінь буде теплою.

Дощить з самого ранку – опади можуть затягнутися ще на 40 днів.

Якщо ранкове сонце швидко висушить росу, не варто очікувати зимою багато снігу, а якщо роса буде сохнути до обіду, то попереду дуже сніжна зима.

Хмари швидко пливуть небом – очікуйте дощового тижня.



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