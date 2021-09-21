21 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
21 вересня 2021 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
21 вересня церква відзначає великий день – Різдво Пречистої Діви. Для християнства це свято є втіленням радості й щастя, адже саме у нього народилась Та, хто змогла привести у цей світ Спасителя.
Марія Діва народилась у сім'ї Анни та Йоакима, які довго не могли отримати радість батьківства і лише на схилі років змогли зачати дитину. Перед народженням Марії, до її матері прийшов Янгол і сповістив, що скоро вона народить дівчинку, якій суджено виносити Спасителя цього світу.
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День Ангела 21 вересня святкує Марія.
Прикмети 21 вересня
- Погода 21 вересня хороша – осінь буде теплою.
- Дощить з самого ранку – опади можуть затягнутися ще на 40 днів.
- Якщо ранкове сонце швидко висушить росу, не варто очікувати зимою багато снігу, а якщо роса буде сохнути до обіду, то попереду дуже сніжна зима.
- Хмари швидко пливуть небом – очікуйте дощового тижня.
21 вересня яке свято
Що не можна робити 21 вересня
- Цього дня суворо заборонена будь-яка праця.
- Не можна лаятись і злитися.
- Сьогодні відмовтесь від вечірок і галасних подій. 21 вересня краще провести у гармонії і тиші. Сконцентрувавшись на собі, ви зможете знайти відповіді на питання, які вас давно тривожать.