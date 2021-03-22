22 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

22 березня християни вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників. За легендою, сорок воїнів були найкращою дружиною у війську імператора Лікінія. Однак, він був гонителем християнства. За відмову зречення християнської віри всіх воїнів підали особливо жорстоким тортурам.

Згідно до переказів, у холодну ніч воїнів завели у Севастійське озеро, яке покрилось льодом. Для того, щоб підсилити страждання мучеників, на березі затопили лазню. Один з воїнів не витримав мук і вийшов з озера, однак одразу упав замертво. Один з наглядачів, якого вразила мужність воїнів, зі словами "Я християнин!" зайшов у озеро і їх знову стало сорок.

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Іменини святкують: Валентин, Валерій, Григорій, Ілля, Іраклій.

Народні прикмети на 22 березня

Якщо в цей день тепло, далі буде лише гарна погода, якщо навпаки – бути холоду ще 40 днів.

Сороки і галки прилітають у цей день – до тепла.

Якщо на Сорок святих опади і мало сонця – влітку не буде тривалих дощів, а осінь видасться сухою та погожою.



2 березня: яке свято

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