22 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

Джерело:24 канал
22 березня християни вшановують пам'ять сорока Севастійських мучеників. За легендою, сорок воїнів були найкращою дружиною у війську імператора Лікінія. Однак, він був гонителем християнства. За відмову зречення християнської віри всіх воїнів підали особливо жорстоким тортурам.
Згідно до переказів, у холодну ніч воїнів завели у Севастійське озеро, яке покрилось льодом. Для того, щоб підсилити страждання мучеників, на березі затопили лазню. Один з воїнів не витримав мук і вийшов з озера, однак одразу упав замертво. Один з наглядачів, якого вразила мужність воїнів, зі словами "Я християнин!" зайшов у озеро і їх знову стало сорок.
Читайте Коли Великдень 2021: дата свята й традиції
Іменини святкують: Валентин, Валерій, Григорій, Ілля, Іраклій.
2 березня: яке свято