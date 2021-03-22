22 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 марта христиане чтят память сорока Севастийских мучеников. По легенде, сорок воинов были лучшей дружиной в армии императора Ликиния. Однако, он был гонителем христианства. За отказ отречения от христианской веры всех воинов подвергли особенно жестоким пыткам.
Источник:24 канал
Согласно преданиям, в холодную ночь воинов завели в Севастийское озеро, которое покрылось льдом. Для того, чтобы усилить страдания мучеников, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал мук и вышел из озера, однако сразу упал замертво. Один из надзирателей, которого поразило мужество воинов, со словами "Я христианин!" зашел в озеро и их снова стало сорок.
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Именины празднуют: Валентин, Валерий, Григорий, Илья, Ираклий.
Народные приметы на 22 марта
- Если в этот день тепло, дальше будет только хорошая погода, если наоборот – быть холоду еще 40 дней.
- Сороки и галки прилетают в этот день – к теплу.
- Если на Сорок святых осадки и мало солнца – летом не будет длительных дождей, а осень будет сухой и погожей.
2 марта: какой праздник
Что нельзя делать 22 марта
- В этот день нельзя работать, ведь по поверью, кто на этот праздник будет работать, получит 40 болезней.
- В этот день нельзя никому одалживать деньги в долг.
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