22 марта христиане чтят память сорока Севастийских мучеников. По легенде, сорок воинов были лучшей дружиной в армии императора Ликиния. Однако, он был гонителем христианства. За отказ отречения от христианской веры всех воинов подвергли особенно жестоким пыткам.

Согласно преданиям, в холодную ночь воинов завели в Севастийское озеро, которое покрылось льдом. Для того, чтобы усилить страдания мучеников, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал мук и вышел из озера, однако сразу упал замертво. Один из надзирателей, которого поразило мужество воинов, со словами "Я христианин!" зашел в озеро и их снова стало сорок.

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Именины празднуют: Валентин, Валерий, Григорий, Илья, Ираклий.

Народные приметы на 22 марта

Если в этот день тепло, дальше будет только хорошая погода, если наоборот – быть холоду еще 40 дней.

Сороки и галки прилетают в этот день – к теплу.

Если на Сорок святых осадки и мало солнца – летом не будет длительных дождей, а осень будет сухой и погожей.



2 марта: какой праздник

Что нельзя делать 22 марта