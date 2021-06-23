23 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

23 червня віряни вшановують пам’ять мученика Тимофія. Святий був єпископом Пруським. Люди вірили, що у цей день вже можна купатись у водоймах й таке купання принесе багато здоров'я.
Іменини 23 червня святкують Олександр, Антоніна, Тимофій.
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Прикмети 23 червня
- Задуха під час сходу сонця 23 червня – будуть дощі.
- Якщо туман водою стелиться – буде багатий урожай грибів.
- Голуби ховаються в сонячний день – до негоди.
- Якщо падає "сліпий дощ", то негода скоро пройде.
23 червня – яке свято сьогодні / Фото Pixabay
Що не можна робити 23 червня
- Не варто розчаровуватись у невдачах, які вас нещодавно спіткали. Огляньтесь назад, адже це ваш досвід! У майбутньому невдалі справи допоможуть вам зробити кращий вибір чи підкажуть, як вам діяти у ситуаціях, що складуться.
- 23 червня нарешті займіться тим, що давно відкладали. "Відтерміновуючи" справи, ви їх не вирішуєте, а створюєте у собі додаткову тривожність.