23 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

23 червня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

23 червня віряни вшановують пам’ять мученика Тимофія. Святий був єпископом Пруським. Люди вірили, що у цей день вже можна купатись у водоймах й таке купання принесе багато здоров'я.

Іменини 23 червня святкують Олександр, Антоніна, Тимофій.

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Прикмети 23 червня

  • Задуха під час сходу сонця 23 червня – будуть дощі.
  • Якщо туман водою стелиться – буде багатий урожай грибів.
  • Голуби ховаються в сонячний день – до негоди.
  • Якщо падає "сліпий дощ", то негода скоро пройде.


23 червня – яке свято сьогодні / Фото Pixabay

Що не можна робити 23 червня

  • Не варто розчаровуватись у невдачах, які вас нещодавно спіткали. Огляньтесь назад, адже це ваш досвід! У майбутньому невдалі справи допоможуть вам зробити кращий вибір чи підкажуть, як вам діяти у ситуаціях, що складуться.
  • 23 червня нарешті займіться тим, що давно відкладали. "Відтерміновуючи" справи, ви їх не вирішуєте, а створюєте у собі додаткову тривожність.
Автор: Квітослава Туз