23 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

23 липня вшановується пам'ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Святий Антоній відомий своїм великим вкладом у розвиток релігійної сфери, адже саме він заснував Києво-Печерську лавру.

Іменини 23 липня святкують: Антон, Олександр і Георгій.

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Прикмети 23 липня

  • Вночі 23 липня розпочалася гроза – буде гарна погода.
  • Жаби берегом стрибають – прикмета того, що буде гарна погода.
  • Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.
  • Сонце на Антонія означає вітряну погоду наступного дня.

Що не можна робити 23 липня

  • Не пліткуйте сьогодні.
  • 23 липня не вияснюйте стосунки з рідними людьми.
  • Не розповідайте подробиць вашого життя малознайомим людям.
Автор: Квітослава Туз