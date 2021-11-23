23 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 листопада 2021 , 08:35
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Джерело:

24 канал

23 листопада православні християни відзначають пам'ять шести апостолів: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. Також у цей день вшановують святого Георгія (Юрія) Побідоносця.

Іменини 23 листопада святкують Георгій та Юрій.

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Прикмети 23 листопада

  • На Георгія випало багато снігу – зима пройде без морозів.
  • Туман 23 листопада – буде відлига.
  • На горобиних гніздах багато пуху – чекайте морозу.
  • 23 листопада горобці ховаються у траві – зима буде сніжною.

Що не можна робити 23 листопада

  • 23 листопада намагайтесь не злитись через дурниці. Якщо вам щось не вийшло – на деякий час перестаньте займатись цією справою. Так ви зможете заспокоїтись і глянути на ситуацію "збоку".
  • Якщо вам хочеться змінити оточення – зробіть це. Від цього залежить ваш розвиток і мотивація. Не терпіть до себе хамської поведінки з боку інших людей. 
Автор: Андріана Будиш