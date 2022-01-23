23 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
23 січня 2022 , 09:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
23 січня віряни відзначають пам'ять Пратулинських мучеників – католицьких мирян села Пратулина, розстріляних царськими солдатами. У 1996 році мученики були зачислені папою Іваном-Павлом II до лику блаженних.
Привітання з днем Ангела сьогодні святкує Григорій.
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Прикмети 23 січня
- На деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.
- Якщо в день 23 січня дме вітер з півдня – в червні чекайте грози і дощі.
- Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
- Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується.
Що не можна робити 23 січня
- Не плануйте далекі подорожі цього дня.
- Не дозволяйте людям маніпулювати вашими емоціями. Сприймайте усю інформацію цього дня розсудливо й без гарячкувань.