23 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

23 січня 2022 , 09:05
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Джерело:

24 канал

23 січня віряни відзначають пам'ять Пратулинських мучеників – католицьких мирян села Пратулина, розстріляних царськими солдатами. У 1996 році мученики були зачислені папою Іваном-Павлом II до лику блаженних.

Привітання з днем Ангела сьогодні святкує Григорій.

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Прикмети 23 січня

  • На деревах видно іній – літо буде прохолодним і непогожим.
  • Якщо в день 23 січня дме вітер з півдня – в червні чекайте грози і дощі.
  • Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
  • Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується.

Що не можна робити 23 січня

  • Не плануйте далекі подорожі цього дня.
  • Не дозволяйте людям маніпулювати вашими емоціями. Сприймайте усю інформацію цього дня розсудливо й без гарячкувань.
Автор: Андріана Будиш