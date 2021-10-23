23 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
23 жовтня 2021 , 09:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
23 жовтня в народному календарі відзначають непохитних брата і сестри Євлампія і Євлампії. Святі жили у часи жорстокого гоніння християн і самі зазнали страждань від рук язичників.
День Ангела 23 жовтня святкують: Андрій, Євлампій та Євлампія.
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Прикмети 23 жовтня
- Хмари швидко пливуть – скоро буде мороз.
- Вдосвіта приморозок – очікуйте на сніг ввечері.
- Сонце ясно світить – погода буде гарною.
- Місяця за хмарами не видно – похолодання прийде з сильними вітрами.
- Миші риють нірки – до холоду.
Що не можна робити 23 жовтня
- Не варто вирушати у далеку дорогу цього дня.
- В давнину, 23 жовтня жінкам не рекомендували стригти волосся, адже так можна було втратити всю красу.