23 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

23 жовтня 2021 , 09:13
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Джерело:

24 канал

23 жовтня в народному календарі відзначають непохитних брата і сестри Євлампія і Євлампії. Святі жили у часи жорстокого гоніння християн і самі зазнали страждань від рук язичників.

День Ангела 23 жовтня святкують: Андрій, Євлампій та Євлампія.

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Прикмети 23 жовтня

  • Хмари швидко пливуть – скоро буде мороз.
  • Вдосвіта приморозок – очікуйте на сніг ввечері.
  • Сонце ясно світить – погода буде гарною.
  • Місяця за хмарами не видно – похолодання прийде з сильними вітрами.
  • Миші риють нірки – до холоду.

Що не можна робити 23 жовтня

  • Не варто вирушати у далеку дорогу цього дня.
  • В давнину, 23 жовтня жінкам не рекомендували стригти волосся, адже так можна було втратити всю красу.
Автор: Андріана Будиш