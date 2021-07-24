24 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

24 липня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

24 липня церква вшановує пам'ять святої рівноапостольської княгині Ольги, яка стала чи не першою, хто прийняв християнство ще до хрещення Русі. Що не можна робити 24 липня читайте у матеріалі.

День Ангела 24 липня відзначає Ольга.

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Прикмети 24 липня

  • Дощ 24 липня знаменує гарний улов у рибалок.
  • 24 липня сонячна погода, то очікується багатий врожай зерна.
  • Птахи літають низько, то буде сильна гроза.
  • Раптове похолодання – скоро прийде осінь.

Що не можна робити 24 липня

  • Не займайтесь сьогодні важкою фізичною працею.
  • Також не рекомендують купатись 24 липня.
  • Не сваріться ні з ким.
  • Не поширюйте пліток.
Автор: Квітослава Туз