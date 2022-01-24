24 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

08:44

24 січня відзначають Феодосіїв день. У церковному календарі 24 січня вважається днем пам’яті двох святих, які мають ім'я Феодосій. Віряни у цей день згадують преподобного Феодосія Великого і преподобного Феодосія Антиохійського.