25 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

08:30

25 червня християни відзначають день преподобного Онуфрія Великого. Святий помандрував у пустелю і вирішив там залишитись, аби довести Богу свою віру. Згідно з переказами, Господь переконався праведності Онуфрія і наказав двом ангелам щодня приносити йому святе Причастя.