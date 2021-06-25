25 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
25 червня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
25 червня християни відзначають день преподобного Онуфрія Великого. Святий помандрував у пустелю і вирішив там залишитись, аби довести Богу свою віру. Згідно з переказами, Господь переконався праведності Онуфрія і наказав двом ангелам щодня приносити йому святе Причастя.
День Ангела 25 червня відзначають Андрій, Ганна, Арсеній та Онуфрій.
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Прикмети 25 червня
- Ввечері багато роси і туман – найближчими днями буде погожа погода.
- На небі зорі видно – до сонячного дня.
- Птахи високо літають – до сонця, низько – до негоди.
- Вірили, що сон з 24 на 25 травня справдиться протягом тижня.
Що не можна робити 25 червня
- Дослухайтесь до свого внутрішнього голосу й не ігноруйте його. Ви вже знаєте вихід із ситуацій, які склалися – просто довіртесь собі.
- Не "завалюйте" себе роботою. Іноді краще дати собі перепочити, щоб повернутись до завдань зі свіжими думками й оновленою мотивацією.