25 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

25 грудня 2021 року українські віряни за григоріанським календарем святкують Різдво. Свято є дуже шанованим і одним із найбільших, адже саме у цей день народився Спаситель цього світу – Ісус Христос.

Діва Марія народила Ісуса Христа у Вифлеємі. Тоді цар Ірод розшукував маленького Сина Божого й хотів його убити, тож Богоматері довелося народжувати Ісуса в бідному хліві, аби їх не знайшли. Першими, хто дізнався про прихід Спасителя у цей світ стали пастухи, яких сповістили янголи.

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Через деякий час прийшли мудреці зі Сходу, які дізналися про появу Месії. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. Народження Ісуса Христа відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина.

Прикмети 25 грудня

Надворі сонце – прикмета до того, що свята будуть вдалими.

Похмурий ранок – чекайте ранню весну.

Яка погода 25 грудня, такою вона буде і 31 грудня.



Прикмети на Різдво 25 грудня

Що не можна робити 25 грудня