25 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

25 листопада 2021 , 08:17
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Джерело:

24 канал

25 листопада вшановують патріарха Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях. У цей час закінчувалися весільні тижні. Наступні шлюби укладалися вже після закінченням зими — на Масляну.

День Ангела 25 листопада святкують Костянтин та Олександр.

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Прикмети 25 листопада

  • Ще не похолодало – весна буде ранньою
  • Мряка вранці спостерігається – ввечері будуть заморозки.
  • Хмари пливуть проти вітру – чекайте снігопаду найближчим часом.
  • Сніг випав 25 листопада – пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Що не можна робити 25 листопада

  • У давнину вірили, що цього дня не варто купувати нове взуття.
  • Також не вирушайте у далеку мандрівку 25 листопада.
  • Цього дня будьте особливо обережні на дорогах.
  • Не "спалахуйте" при сварках і взагалі їх краще уникати.
Автор: Андріана Будиш