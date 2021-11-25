25 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 листопада 2021 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
25 листопада вшановують патріарха Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях. У цей час закінчувалися весільні тижні. Наступні шлюби укладалися вже після закінченням зими — на Масляну.
День Ангела 25 листопада святкують Костянтин та Олександр.
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Прикмети 25 листопада
- Ще не похолодало – весна буде ранньою
- Мряка вранці спостерігається – ввечері будуть заморозки.
- Хмари пливуть проти вітру – чекайте снігопаду найближчим часом.
- Сніг випав 25 листопада – пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.
Що не можна робити 25 листопада
- У давнину вірили, що цього дня не варто купувати нове взуття.
- Також не вирушайте у далеку мандрівку 25 листопада.
- Цього дня будьте особливо обережні на дорогах.
- Не "спалахуйте" при сварках і взагалі їх краще уникати.