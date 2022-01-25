25 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

25 січня 2022 , 08:24
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Джерело:

24 канал

25 січня віряни вшановують пам'ять святої Тетяни. Свята була дочкою римського проконсула й померла мученицькою смертю, бо не бажала зректись християнської віри.

Привітання з днем Ангела сьогодні приймає Тетяна.

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Прикмети 25 січня

  • На нічному небі чітко видно зірки – весна буде ранньою.
  • Сніг 25 січня падає – літом падатимуть дощі.
  • Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.
  • Ясна погода – влітку буде гарний врожай.


25 січня – Тетянин день

Що не можна робити 25 січня

  • Цього дня не можна було займатись прибиранням і рукоділлям.
  • Не відмовляйте, якщо у вас попросять їжу.
  • Не сваріться з рідними.
Автор: Андріана Будиш