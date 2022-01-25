25 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

25 січня віряни вшановують пам'ять святої Тетяни. Свята була дочкою римського проконсула й померла мученицькою смертю, бо не бажала зректись християнської віри.

Привітання з днем Ангела сьогодні приймає Тетяна.

До слова Гороскоп на тиждень 24 – 30 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 25 січня

На нічному небі чітко видно зірки – весна буде ранньою.

Сніг 25 січня падає – літом падатимуть дощі.

Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.

Ясна погода – влітку буде гарний врожай.



25 січня – Тетянин день

Що не можна робити 25 січня