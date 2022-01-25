25 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
25 січня 2022 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
25 січня віряни вшановують пам'ять святої Тетяни. Свята була дочкою римського проконсула й померла мученицькою смертю, бо не бажала зректись християнської віри.
Привітання з днем Ангела сьогодні приймає Тетяна.
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Прикмети 25 січня
- На нічному небі чітко видно зірки – весна буде ранньою.
- Сніг 25 січня падає – літом падатимуть дощі.
- Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.
- Ясна погода – влітку буде гарний врожай.
25 січня – Тетянин день
Що не можна робити 25 січня
- Цього дня не можна було займатись прибиранням і рукоділлям.
- Не відмовляйте, якщо у вас попросять їжу.
- Не сваріться з рідними.