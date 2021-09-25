Іменини 25 вересня святкує Федір.
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Прикмети 25 вересня
- На деревах багато жовтого листя – до ранньої осені.
- Дощ йде – до сніжної зими.
- Бур'яни ростуть високо – прикмета, що снігу багато випаде.
- Гримить 25 вересня – осінь буде теплою.
Що не можна робити 25 вересня
- Оцінюйте свої сили в міру і не набирайте додаткової відповідальності чи додаткових завдань. 25 вересня краще розібратись із поточними справами, а тоді планувати інші.
- Цього дня не можна ходити у ліс. Плазуни повертаються до своїх нір і можуть бути агресивними. Тож не ризикуйте й не наражайте себе на небезпеку.