25 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

25 вересня 2021 , 09:14
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Джерело:

24 канал

25 вересня в народному календарі вшановують пам'ять християнського святого, шанованого в лику великомучеників – Артемона. За життя святий здійснив багато див і зміг навернути у християнство найзатятіших язичників.

Іменини 25 вересня святкує Федір.

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Прикмети 25 вересня

  • На деревах багато жовтого листя – до ранньої осені.
  • Дощ йде – до сніжної зими.
  • Бур'яни ростуть високо – прикмета, що снігу багато випаде.
  • Гримить 25 вересня – осінь буде теплою.

Що не можна робити 25 вересня

  • Оцінюйте свої сили в міру і не набирайте додаткової відповідальності чи додаткових завдань. 25 вересня краще розібратись із поточними справами, а тоді планувати інші.
  • Цього дня не можна ходити у ліс. Плазуни повертаються до своїх нір і можуть бути агресивними. Тож не ризикуйте й не наражайте себе на небезпеку.
Автор: Андріана Будиш