26 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
26 червня 2021 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
26 червня віряни відзначають день мучениці Акилини. Ще в ранньому віці Акилина щиро увірувала у Христа і стала християнкою. Однак, суспільство не підтримало такий вибір дівчинки і її у 12-річному віці стратили. Що не можна робити 26 червня читайте у нашому матеріалі.
Іменини 26 червня святкують: Антоніна, Сава та Килина.
До слова Чоловічий гороскоп на тиждень: кому зорі рекомендують задуматися про відпустку
Прикмети 26 червня
- 26 червня комарі зграями літають – буде суха та сонячна погода.
- Туман вранці 26 червня – весь день буде спекотним і пройде без опадів.
- На Акилини чути грім, однак дощ не падає – скоро буде негода.
Що не можна робити 26 червня
- Більше прислухайтесь до своїх дітей. Не ігноруйте їх і їхні бажання. Можливо, це саме той спосіб, аби зробити вашого нащадка щасливим.
- Не кричіть і не будьте агресивними. Злість ніколи не доводить до добра. Однак, якщо ви відчуваєте, що у вас нагромадилось багато негативних емоцій – прогуляйтесь тихими місцями, подивіться на красу природи і намагайтесь заспокоїтися.
- Не відмовляйтесь від своїх планів сьогодні.