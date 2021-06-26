26 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

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26 червня віряни відзначають день мучениці Акилини. Ще в ранньому віці Акилина щиро увірувала у Христа і стала християнкою. Однак, суспільство не підтримало такий вибір дівчинки і її у 12-річному віці стратили. Що не можна робити 26 червня читайте у нашому матеріалі.