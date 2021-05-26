26 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

26 травня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

26 травня 2021 року віряни вшановують пам'ять святої Гликерії. Гликерія була донькою колишнього римського антипата Макарія, однак вона швидко втратила батьків. Увірувавши у християнство, свята поширювала його серед людей і здійснювала дива.

Іменини 26 травня святкують Гликерія, Олександр, Георгій та Василь.

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Прикмети 26 травня

  • 26 травня літають комарі – літом буде багато ягід.
  • Сонце 26 травня – весь тиждень тішитиме гарною погодою.
  • Багато мошок – скоро буде гарний урожай грибів.
  • Ластівки та стрижі літають – до тепла.


Яке свято 26 травня

Що не можна робити 26 травня

  • Вірили, що на святої Гликерії не можна засівати поле.
  • Не ображайте інших цього дня.
  • Не вживайте алкоголь і намагайтесь провести цей день у тиші.
Автор: Андріана Будиш