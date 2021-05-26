26 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

05:30

26 травня 2021 року віряни вшановують пам'ять святої Гликерії. Гликерія була донькою колишнього римського антипата Макарія, однак вона швидко втратила батьків. Увірувавши у християнство, свята поширювала його серед людей і здійснювала дива.