27 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

27 лютого відзначають пам'ять святого Кирила, брата святого Мефодія. Обидва брати відомі як просвітителі простого народу й саме вони є творцями алфавітної системи "кирилиці".
Іменини сьогодні святкує Кирило.
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Прикмети 27 лютого
- Міцний мороз – літо буде спекотним.
- Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.
- Синиці голосно щебечуть – чекайте тепла.
Що не можна робити 27 лютого
- На Кирилів день не можна сваритись і лаятись.
- Прикмети стверджують, що сьогоднішній візит до лікаря варто перенести на інший день. Інакше ви будете лікувати вашу хворобу ще довше.