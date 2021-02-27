27 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

27 лютого 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

27 лютого відзначають пам'ять святого Кирила, брата святого Мефодія. Обидва брати відомі як просвітителі простого народу й саме вони є творцями алфавітної системи "кирилиці".

Іменини сьогодні святкує Кирило.

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Прикмети 27 лютого

  • Міцний мороз – літо буде спекотним.
  • Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.
  • Синиці голосно щебечуть – чекайте тепла.

Що не можна робити 27 лютого

  • На Кирилів день не можна сваритись і лаятись.
  • Прикмети стверджують, що сьогоднішній візит до лікаря варто перенести на інший день. Інакше ви будете лікувати вашу хворобу ще довше.