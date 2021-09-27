27 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:39

27 вересня православна церква відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Подію почали відзначати, коли у Єрусалимі знайшли хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Воздвиження Чесного Хреста відноситься до 12 найбільших свят церковного календаря.