27 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 вересня 2021 , 08:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
27 вересня православна церква відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Подію почали відзначати, коли у Єрусалимі знайшли хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Воздвиження Чесного Хреста відноситься до 12 найбільших свят церковного календаря.
День Ангела сьогодні відзначає Іван.
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Прикмети 27 вересня
- На Воздвиження птахи відлетіли – чекайте заморозків.
- Якщо погода ясна і тепла, то холоди настануть нескоро.
- Різко похолодало – весна ранньою буде.
- 27 вересня вітер дме – буде гарна погода.
Що не можна робити 27 вересня
- На свято Воздвиження не можна починати ніяких важливих справ.
- Не конфліктуйте з рідними сьогодні.
- 27 вересня важливо не тримати у голові негативних думок.
- Не забувайте про духовне життя. Відвідайте сьогодні храм.