27 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

27 вересня 2021 , 08:39
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

27 вересня православна церква відзначає свято Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Подію почали відзначати, коли у Єрусалимі знайшли хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Воздвиження Чесного Хреста відноситься до 12 найбільших свят церковного календаря.

День Ангела сьогодні відзначає Іван.

Цікаво Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

Прикмети 27 вересня

  • На Воздвиження птахи відлетіли – чекайте заморозків.
  • Якщо погода ясна і тепла, то холоди настануть нескоро.
  • Різко похолодало – весна ранньою буде.
  • 27 вересня вітер дме – буде гарна погода.​

Що не можна робити 27 вересня

  • На свято Воздвиження не можна починати ніяких важливих справ.
  • Не конфліктуйте з рідними сьогодні.
  • 27 вересня важливо не тримати у голові негативних думок.
  • Не забувайте про духовне життя. Відвідайте сьогодні храм.
Автор: Андріана Будиш