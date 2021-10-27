27 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

27 жовтня 2021 , 08:41
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Джерело:

24 канал

27 жовтня вшановується пам'ять святої Параскеви Сербської, яка жила приблизно в XI столітті на території, прилеглій до Мармурового моря. Довгий час Параскева жила у пустелі, де зовсім відмовилась від світського життя. За два роки до своєї смерті свята повернулася до рідного міста і доживала віку біля церкви. Згідно з переказами, біля мощей святої Параскеви люди зцілювались.

Іменини 27 жовтня святкує Параскева.

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Прикмети 27 жовтня

  • Вночі небо чисте й видно зірки – наступного року буде гарний врожай.
  • Голосно каркають ворони – чекайте відлиги.
  • Хмарна і сніжна погода – прикмета того, що наступного року у травні буде негода.
  • Ліс покрився інеєм – це обіцяє багатий урожай вівса. Дощ завжди йде до хорошого врожаю пшениці.


27 жовтня відзначають свято Параскеви Сербської

Що не можна робити 27 жовтня

  • Якщо сьогодні у вас попросять допомоги – не можна відмовляти.
  • Сьогодні заборонено шити, вишивати та в'язати, аби не засмутити Параскеву. У народі вірять, якщо порушити заборону – свята покарає хворобою.
  • Краще не ділитись сьогодні планами на майбутнє.
Автор: Андріана Будиш