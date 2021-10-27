27 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
27 жовтня 2021 , 08:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
27 жовтня вшановується пам'ять святої Параскеви Сербської, яка жила приблизно в XI столітті на території, прилеглій до Мармурового моря. Довгий час Параскева жила у пустелі, де зовсім відмовилась від світського життя. За два роки до своєї смерті свята повернулася до рідного міста і доживала віку біля церкви. Згідно з переказами, біля мощей святої Параскеви люди зцілювались.
Іменини 27 жовтня святкує Параскева.
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Прикмети 27 жовтня
- Вночі небо чисте й видно зірки – наступного року буде гарний врожай.
- Голосно каркають ворони – чекайте відлиги.
- Хмарна і сніжна погода – прикмета того, що наступного року у травні буде негода.
- Ліс покрився інеєм – це обіцяє багатий урожай вівса. Дощ завжди йде до хорошого врожаю пшениці.
27 жовтня відзначають свято Параскеви Сербської
Що не можна робити 27 жовтня
- Якщо сьогодні у вас попросять допомоги – не можна відмовляти.
- Сьогодні заборонено шити, вишивати та в'язати, аби не засмутити Параскеву. У народі вірять, якщо порушити заборону – свята покарає хворобою.
- Краще не ділитись сьогодні планами на майбутнє.