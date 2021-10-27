27 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

08:41

27 жовтня вшановується пам'ять святої Параскеви Сербської, яка жила приблизно в XI столітті на території, прилеглій до Мармурового моря. Довгий час Параскева жила у пустелі, де зовсім відмовилась від світського життя. За два роки до своєї смерті свята повернулася до рідного міста і доживала віку біля церкви. Згідно з переказами, біля мощей святої Параскеви люди зцілювались.