28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
28 липня православна церква вшановує видатну постать в історії України – князя Володимира Великого, який у 988 році запровадив християнство у Київській Русі. Також 28 липня відзначають й саму річницю хрещення Русі, яка у 2021 році становить 1033 роки.
Іменини 28 липня відзначає Володимир.
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Прикмети 28 липня
- Листочки на липі жовтіють – скоро прийдуть дощі і холод.
- Коники голосно стрекочуть – очікуйте жаркої погоди.
- На Володимира зранку падає дощ – день видасться сонячним.
- 28 липня після заходу сонця з'явився туман – наступного дня литиме злива.
28 липня – яке свято / Фото Pinterest
Що не можна робити 28 липня
- 28 липня намагайтесь бути продуктивним й не лінуйтесь. Ваша праця незабаром дасть гарні плоди.