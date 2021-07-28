28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

28 липня 2021 , 08:30
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

28 липня православна церква вшановує видатну постать в історії України – князя Володимира Великого, який у 988 році запровадив християнство у Київській Русі. Також 28 липня відзначають й саму річницю хрещення Русі, яка у 2021 році становить 1033 роки.

Іменини 28 липня відзначає Володимир.

Також читайте Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка

Прикмети 28 липня

  • Листочки на липі жовтіють – скоро прийдуть дощі і холод.
  • Коники голосно стрекочуть – очікуйте жаркої погоди.
  • На Володимира зранку падає дощ – день видасться сонячним.
  • 28 липня після заходу сонця з'явився туман – наступного дня литиме злива.


28 липня – яке свято / Фото Pinterest

Що не можна робити 28 липня

  • 28 липня намагайтесь бути продуктивним й не лінуйтесь. Ваша праця незабаром дасть гарні плоди.
Автор: Квітослава Туз