28 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 листопада 2021 , 09:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
28 листопада українські віряни святкують початок Різдвяного посту, який триватиме до 7 січня. Цей піст християни вестимуть 40 днів аж до Різдва Христового.
Іменини сьогодні святкують: Варвара та Дмитро.
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Прикмети 28 листопада
- 28 листопада вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане.
- Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним.
- Вітер здійнявся – неспокійна і вітряна погода триватиме до Миколая.
- Дощить на Різдвяний піст – зима буде теплою.
- Ясний і сонячний день 28 листопада – чекайте на мороз.
Що не можна робити 28 листопада
- На Різдвяний піст важливо відпустити увесь негатив, що у вас є. Не тримайте у собі злості, вини чи суму – краще цим емоціям вийти, що дозволити вам жити далі.
- Утримайтесь від жирної їжі, м'яса та алкоголю.