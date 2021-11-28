28 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

28 листопада 2021 , 09:13
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Джерело:

24 канал

28 листопада українські віряни святкують початок Різдвяного посту, який триватиме до 7 січня. Цей піст християни вестимуть 40 днів аж до Різдва Христового.

Іменини сьогодні святкують: Варвара та Дмитро.

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Прикмети 28 листопада

  • 28 листопада вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане.
  • Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним.
  • Вітер здійнявся – неспокійна і вітряна погода триватиме до Миколая.
  • Дощить на Різдвяний піст – зима буде теплою.
  • Ясний і сонячний день 28 листопада – чекайте на мороз.

Що не можна робити 28 листопада

  • На Різдвяний піст важливо відпустити увесь негатив, що у вас є. Не тримайте у собі злості, вини чи суму – краще цим емоціям вийти, що дозволити вам жити далі.
  • Утримайтесь від жирної їжі, м'яса та алкоголю.
Автор: Андріана Будиш