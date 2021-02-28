28 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

28 лютого 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

28 лютого вшановують святого Онисима. Віддавна він вважався покровителем вівчарства. Також 28 лютого є останнім днем зими, тож вірять, що він наділений особливими силами та енергетикою.

Іменини святкують: Олексій, Арсеній, Опанас.

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Прикмети 28 лютого

  • Мало снігу – чекайте неврожаю.
  • Ворожіння, які відбуваються цього дня, вважаються одними з найбільш точних.
  • Багато зірок на небі – прикмета до того, що народиться багато ягнят.
  • Для того, аби дитина, яка народжена сьогодні, була щасливою, варто подарувати їй речі з овчини.


Прикмети 28 лютого

Що не можна робити 28 лютого

  • Сьогодні вночі не бажано виходити з дому. Для того, щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.
  • Цього дня не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться.