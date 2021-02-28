28 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

28 лютого вшановують святого Онисима. Віддавна він вважався покровителем вівчарства. Також 28 лютого є останнім днем зими, тож вірять, що він наділений особливими силами та енергетикою.
Іменини святкують: Олексій, Арсеній, Опанас.
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Прикмети 28 лютого
- Мало снігу – чекайте неврожаю.
- Ворожіння, які відбуваються цього дня, вважаються одними з найбільш точних.
- Багато зірок на небі – прикмета до того, що народиться багато ягнят.
- Для того, аби дитина, яка народжена сьогодні, була щасливою, варто подарувати їй речі з овчини.
Прикмети 28 лютого
Що не можна робити 28 лютого
- Сьогодні вночі не бажано виходити з дому. Для того, щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.
- Цього дня не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться.