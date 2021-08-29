29 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 серпня українські християни відзначають Горіховий Спас. Згідно з писаннями, Горіховий Спас був встановлений православною церквою на честь перенесення до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа.

Горіховий Спас є третім і останнім зі всіх Спасів. Це свято отримало свою назву через період достигання горіхів, на яке воно і припало. За традицією, на Горіховий Спас люди відвідують церкву й освячують там яблука, хліб з першого врожаю і, звичайно, головний атрибут цього свята – горіхи.

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Прикмети 29 серпня

Хороший урожай горіхів – наступного року буде великий врожай пшениці.

На Горіховий Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.

Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.

Що не можна робити 29 серпня