3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
3 березня 2022 , 08:26Читать новость на русском
3 березня православна церква згадує постать Папи Римського – Лева I Великого. Святитель був відомим завдяки своїй доброті й був противником різних єретичних течій. Цього дня зберігайте спокій й помоліться за українських воїнів, які відважно боронять нашу країну.
Іменини 3 березня святкують: Лев, Павло і Василь.
До слова Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята
Прикмети 3 березня
- Місяця на небі не видно – будуть снігопади.
- Зорі мерехтять – чекайте на морози.
- Густий туман – травень буде холодним.
Що не можна робити 3 березня
- Не забувайте "фільтрувати" інформацію й мислити критично. Читайте лише перевірені джерела й самі перевіряйте інформацію перед тим, як комусь її розповісти.
- Не сваріться з рідними.
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