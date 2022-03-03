3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

3 березня 2022 , 08:26
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3 березня православна церква згадує постать Папи Римського – Лева I Великого. Святитель був відомим завдяки своїй доброті й був противником різних єретичних течій. Цього дня зберігайте спокій й помоліться за українських воїнів, які відважно боронять нашу країну.

Іменини 3 березня святкують: Лев, Павло і Василь.

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Прикмети 3 березня

  • Місяця на небі не видно – будуть снігопади.
  • Зорі мерехтять – чекайте на морози.
  • Густий туман – травень буде холодним.

Що не можна робити 3 березня

  • Не забувайте "фільтрувати" інформацію й мислити критично. Читайте лише перевірені джерела й самі перевіряйте інформацію перед тим, як комусь її розповісти.
  • Не сваріться з рідними.

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Автор: Андріана Будиш