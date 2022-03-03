3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

08:26

3 березня православна церква згадує постать Папи Римського – Лева I Великого. Святитель був відомим завдяки своїй доброті й був противником різних єретичних течій. Цього дня зберігайте спокій й помоліться за українських воїнів, які відважно боронять нашу країну.