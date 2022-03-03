Именины 3 марта празднуют Лев, Павел и Василий.

К слову Когда в 2022 году будут праздновать Пасху в Украине: дата великого праздника

Приметы 3 марта

  • Луны на небе не видно – будут снегопады.
  • Звезды мерцают – ждите морозов.
  • Густой туман – май будет холодным.

Что нельзя делать 3 марта

  • Не забывайте "фильтровать" информацию и мыслить критично. Читайте только проверенные источники и сами проверяйте информацию перед тем, как кому-нибудь ее рассказать.
  • Не ссорьтесь с родными.

Важно

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