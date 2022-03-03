Именины 3 марта празднуют Лев, Павел и Василий.
К слову Когда в 2022 году будут праздновать Пасху в Украине: дата великого праздника
Приметы 3 марта
- Луны на небе не видно – будут снегопады.
- Звезды мерцают – ждите морозов.
- Густой туман – май будет холодным.
Что нельзя делать 3 марта
- Не забывайте "фильтровать" информацию и мыслить критично. Читайте только проверенные источники и сами проверяйте информацию перед тем, как кому-нибудь ее рассказать.
- Не ссорьтесь с родными.
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