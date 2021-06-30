30 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
30 червня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
30 червня християни вшановують трьох святих – Мануїла, Ісмаїла та Савела. Згідно з писаннями, святі були рідними братами й саме їхня мати виховала їх щирими християнами. Що не можна робити 30 червня – дізнавайтесь у матеріалі.
День Ангела 30 червня святкують Мануїл і Кирило.
До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Прикмети 30 червня
- 30 червня веселка на небі – буде гарна погода і багато тепла.
- Дощить після полудня – опади будуть увесь день.
- Багряний захід – до сильного вітру або бурі.
- Якщо немає роси – то скоро піде дощ.
30 червня – яке свято сьогодні
Що не можна робити 30 червня
- Наші предки вірили, що останній день червня є несприятливим для купання. Тож краще утриматись від цього.
- Вірять, що 30 червня – це день з не дуже хорошою енергетикою, тому рекомендуємо не виходити зайвий раз з дому.
- Не сваріться й не лайтесь.