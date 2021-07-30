30 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 липня 2021 , 08:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У 2021 році 30 липня віряни святкують день святої великомучениці Марини, яка жила за часів імператора Діоклетіана. За відмову зректися християнської віри, дівчину кинули у в'язницю, а потім жостоко відібрали їй життя.
Іменини 30 липня святкують Леонід та Марина.
Також читайте Любовний гороскоп на тиждень 26 липня – 1 серпня 2021 року для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 30 липня
- Вірили, якою буде погода 30 липня, таким і буде перший день осені.
- Туман цього дня пророкує хороший врожай грибів.
- Вдень дуже спекотно, а вночі холоднішає – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.
- Дощ 30 липня означає, що всі наступні дні будуть падати опади.
Що не можна робити 30 липня
- Сьогодні не розповідайте нікому про проблеми в особистому житті.
- 30 липня вважається часом блискавок і блискавиць. Тому, заборонялося дивитися на блискавку, або без важливої потреби виходити з дому.