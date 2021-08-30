30 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 серпня 2021 , 08:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
30 серпня вшановують святого мученика Мирона, який був священнослужителем в Ахаії. Походив Мирон зі знатного роду, втім ніколи не хизувався ні грошима, ні своїм походженням.
День Янгола 30 серпня відзначає Мирон.
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Прикмети 30 серпня
- Туман і роса вранці 30 серпня – на гарну погоду.
- Небо темними хмарами затягнулося – негода триватиме довго.
- Сонце на сході червоне – наступного дня чекайте вітряної погоди.
- Сонце в хмару сідає – чекай негоди найближчими днями.
- Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.
Що не можна робити 30 серпня
- Не сваріться 30 серпня. Особливо конфліктів треба уникати зі своїми коханими людьми.
- Заборонено ворожити.