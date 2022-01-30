30 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
30 січня 2022 , 09:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
30 січня вшановують день святого Антонія, якого у народі називають Антонієм-перезимником. Наші предки гадали, що з цього дня холоди закінчувались й природа брала курс на весну.
Привітання з днем Ангела приймає Антоніна та Антон.
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Прикмети 30 січня
- Відлига 30 січня – чекайте на швидку весну.
- Птахи голосно щебечують – наближаються морози.
- Прикмети кажуть, що ясне небо і місячна ніч 30 січня віщують поганий врожай.
- Сильний вітер – буде відлига.
Що не можна робити 30 січня
- Будьте активними й не стійте на місці. Зараз, як ніколи необхідно розвиватись: спробуйте вчити нову мову чи запишіться на якісь навчальні курси.
- Люди вірили, що цього дня не можна було зичити гроші.
- Не лукавте.