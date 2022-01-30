30 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

30 січня 2022 , 09:05
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Джерело:

24 канал

30 січня вшановують день святого Антонія, якого у народі називають Антонієм-перезимником. Наші предки гадали, що з цього дня холоди закінчувались й природа брала курс на весну.

Привітання з днем Ангела приймає Антоніна та Антон.

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Прикмети 30 січня

  • Відлига 30 січня – чекайте на швидку весну.
  • Птахи голосно щебечують – наближаються морози.
  • Прикмети кажуть, що ясне небо і місячна ніч 30 січня віщують поганий врожай.
  • Сильний вітер – буде відлига.

Що не можна робити 30 січня

  • Будьте активними й не стійте на місці. Зараз, як ніколи необхідно розвиватись: спробуйте вчити нову мову чи запишіться на якісь навчальні курси.
  • Люди вірили, що цього дня не можна було зичити гроші.
  • Не лукавте.
Автор: Андріана Будиш