31 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

31 січня 2022 , 08:34
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Джерело:

24 канал

31 січня вшановують день пам'ять Афанасія Великого. За давніми переказами, він був одним із отців грецької церкви.

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Афанасій, Дмитро та Іларіон.

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Прикмети 31 січня

  • Ворони каркають і зграями збираються – чекайте на морози.
  • Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.
  • Якщо біля місяця і сонця утворюються кола – морози посиляться.

Що не можна робити 31 січня

  • Не забувайте про своїх рідних. Зателефонуйте їм чи сходіть до них у гості.
  • Сьогодні не бажано їздити в ліс або на риболовлю, аби не наразити себе на небезпеку.
  • Не варто викидати сміття після заходу сонця.
  • Не кричіть на інших.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш