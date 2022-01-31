31 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
31 січня 2022 , 08:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
31 січня вшановують день пам'ять Афанасія Великого. За давніми переказами, він був одним із отців грецької церкви.
Іменини сьогодні святкують: Володимир, Афанасій, Дмитро та Іларіон.
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Прикмети 31 січня
- Ворони каркають і зграями збираються – чекайте на морози.
- Сонце опівдні визирнуло – до ранньої весни.
- Якщо біля місяця і сонця утворюються кола – морози посиляться.
Що не можна робити 31 січня
- Не забувайте про своїх рідних. Зателефонуйте їм чи сходіть до них у гості.
- Сьогодні не бажано їздити в ліс або на риболовлю, аби не наразити себе на небезпеку.
- Не варто викидати сміття після заходу сонця.
- Не кричіть на інших.
- Не лайтесь.