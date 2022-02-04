4 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

4 лютого 2022 , 08:25
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4 лютого 2022 року українські віряни відзначають свято Тимофія Ефеського. Святого навернув у християнство сам апостол Павло й Тимофій довгий час був його учнем. Що не можна робити 4 лютого дізнавайтесь далі.

День Ангела сьогодні святкує Тимофій.

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Прикмети 4 лютого

  • Сильний сніг 4 лютого – буде гарний врожай злакових.
  • Сонячний і ясний день на Тимофія – скоро весна.
  • Завірюха у цей день віщує посилення холодів.
  • Собака неспокійний – буде відлига.

Що не можна робити 4 лютого

  • Сьогодні не можна брехати й лукавити.
  • 4 лютого не розповідайте комусь, що вам наснилось. Вважають, що через це сон не збудеться.
  • Відмовтесь від азартних ігор у цей день.
Автор: Андріана Будиш