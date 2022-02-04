4 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
4 лютого 2022 , 08:25Читать новость на русском
4 лютого 2022 року українські віряни відзначають свято Тимофія Ефеського. Святого навернув у християнство сам апостол Павло й Тимофій довгий час був його учнем. Що не можна робити 4 лютого дізнавайтесь далі.
День Ангела сьогодні святкує Тимофій.
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Прикмети 4 лютого
- Сильний сніг 4 лютого – буде гарний врожай злакових.
- Сонячний і ясний день на Тимофія – скоро весна.
- Завірюха у цей день віщує посилення холодів.
- Собака неспокійний – буде відлига.
Що не можна робити 4 лютого
- Сьогодні не можна брехати й лукавити.
- 4 лютого не розповідайте комусь, що вам наснилось. Вважають, що через це сон не збудеться.
- Відмовтесь від азартних ігор у цей день.