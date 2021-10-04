4 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 жовтня 2021 , 12:37Читать новость на русском
Джерело:24 канал
4 жовтня віряни відзначають пам'ять Кіндрата – одного з 70 апостолів, який проповідував Слово Боже в I столітті на території Афін і носив сан єпископа.
Іменини сьогодні відзначає Кіндрат.
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Прикмети 4 жовтня
- 4 жовтня сонячно і тепло – то зима буде холодною.
- Різко 4 жовтня похолодало – незабаром прийде зима.
- Немає грибів – зима буде сніжною і суворою.
- Вдень холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.
Що не можна робити 4 жовтня
- Вірили, що цього дня не можна нічого піднімати з перехресть.
- Не здійснюйте 4 жовтня спонтанних покупок.
- Не сваріться і не лайтесь.
- Не брешіть.