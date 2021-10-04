4 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 жовтня 2021 , 12:37
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Джерело:

24 канал

4 жовтня віряни відзначають пам'ять Кіндрата – одного з 70 апостолів, який проповідував Слово Боже в I столітті на території Афін і носив сан єпископа.

Іменини сьогодні відзначає Кіндрат.

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Прикмети 4 жовтня

  • 4 жовтня сонячно і тепло – то зима буде холодною.
  • Різко 4 жовтня похолодало – незабаром прийде зима.
  • Немає грибів – зима буде сніжною і суворою.
  • Вдень холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.

Що не можна робити 4 жовтня

  • Вірили, що цього дня не можна нічого піднімати з перехресть.
  • Не здійснюйте 4 жовтня спонтанних покупок.
  • Не сваріться і не лайтесь.
  • Не брешіть.
Автор: Андріана Будиш