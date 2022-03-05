Іменини сьогодні святкує Лев.

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Прикмети 5 березня

  • Йде сніг з дощем - чекайте бурхливого розливу річок;
  • Зграї ворон літають високо у небі - до снігопаду.
  • Сонячний день вдався – скоро прийде потепління.
  • Туман вранці з'явився – очікуйте приморозків.
  • Хмари швидко пливуть – наступного дня буде негода.

Що не можна робити 5 березня

  • Вірили, що сьогодні не можна давати обіцянок.
  • Не брешіть і не лайтесь.
  • Не сваріться з близькими людьми.

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