5 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
5 березня 2022 , 09:01Читать новость на русском
5 березня у народному календарі відзначають день Лева Катанського. Цього дня всім українцям необхідно зберігати спокій і не втрачати надію. Разом ми поборемо усе!
Іменини сьогодні святкує Лев.
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Прикмети 5 березня
- Йде сніг з дощем - чекайте бурхливого розливу річок;
- Зграї ворон літають високо у небі - до снігопаду.
- Сонячний день вдався – скоро прийде потепління.
- Туман вранці з'явився – очікуйте приморозків.
- Хмари швидко пливуть – наступного дня буде негода.
Що не можна робити 5 березня
- Вірили, що сьогодні не можна давати обіцянок.
- Не брешіть і не лайтесь.
- Не сваріться з близькими людьми.
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