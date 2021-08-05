5 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 серпня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
5 серпня церква святкує день пам'яті святих Феофіла, Трохима і 13 мучеників. Що не можна робити 5 серпня дізнавайтесь у матеріалі.
Іменини 5 серпня відзначає Трохим.
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Прикмети 5 серпня
- Туман на світанку 5 серпня – очікуйте погожий день.
- Сова кричить – скоро прийдуть холоди.
- Сни на 5 серпня віщі, тож намагайтесь запам'ятати ваше сновидіння.
Що не можна робити 5 серпня
- Цього дня не можна довго спати. Вірили, що так можна було пропустити всю роботу і втратити здоров'я.
- Неодруженим хлопцям 5 серпня краще не ходити у ліс.
- Не сваріться ні з ким.
- Дозвольте собі веселощі 5 серпня. Не сумуйте, адже життя одне!