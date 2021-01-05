5 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити
5 січня віряни вшановують пам'ять святого Феодула, який прийняв мученицьку смерть на острові Крит через те, що сповідував християнство.
Вітання з іменинами сьогодні приймають: Василь, Іван, Макар, Наум, Павло, Феодул.
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Прикмети
- Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.
- Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.
- За давнім звичаєм, 5 січня говорили: "Прийшов Феодул, вітер подув – значить, урожай буде хорошим".
Що не можна робити 5 січня
- У цей день не варто користуватись гострими придметами, адже, якщо хтось пораниться, то буде хворіти цілий рік.
- Є заборона, що стосується жінок – не можна підшивати поділ, інакше життя проживеш менше, ніж тобі відведено.
- Не розповідайте сьогодні найближчі плани на майбутнє.
- Не обговорюйте свою половинку з родичами та сім'єю – це може негативно вплинути на ваші стосунки.
Що можна робити 5 січня
- За віруваннями, цього дня треба носити обереги з червоного або чорного агату, оскільки вони захищають своїх власників від темних сил.
- Відвідайте сьогодні храм та помоліться за здоров'я родини.
- Розпочніть день з подяки близьким.
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