6 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

6 червня 2021 , 06:00
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Джерело:

24 канал

6 червня в народному календарі відзначають пам'ять преподобного Микити. В Україні цього дня відзначається День журналіста. Що не варто робити 6 червня, аби провести його гарно – читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні відзначають: Ксенія, Микита, Семен.

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Прикмети 6 червня

  • Увечері голосно цвіркочуть коники – погода буде тепла і сонячна.
  • Якщо хрущі, літаючи, гудуть – очікуйте тепла.
  • 6 червня багато опадів – буде врожай огірків.

Що не можна робити

  • Не робіть сьогодні спонтанних покупок.
  • Не розповідайте малознайомим людям про свої плани на майбутнє.
  • Заборонено сумувати й думати про погане. Пам'ятайте, що негативні думки притягують зло у ваше життя, тож налаштуйтесь на позитив.
Автор: Квітослава Туз