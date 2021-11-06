6 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
6 листопада 2021 , 09:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
6 листопада християни моляться іконі Божої Матері "Всіх скорботних радість". На іконі зображена Богоматір, яка знаходиться в оточенні хворих людей і ангелів, які здійснюють добрі вчинки.
Ікона Божої Матері "Всіх скорботних Радість" прославилася чудотворенням в 1688 році, коли біля неї зцілився важко хворий вірянин. З того часу до образу моляться з проханням вилікувати важку недугу чи допомогти у скрутній ситуації.
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Прикмети 6 листопада
- Спів цвіркуна у цей день є дуже поганим знаком. Якщо почути його нині, то скоро у родині станеться біда.
- Ненароком дзеркало розіб'єте 6 листопада – чекайте нещастя.
- Біла собака біжить за людиною – життя людини буде щасливим, багатим і безтурботним впродовж всього наступного року.
6 листопада – яке свято
Що не можна робити 6 листопада
- Не тримайте сьогодні злість на інших людей. Найкращим вирішенням конфліктів буде прощення.