Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" прославилась чудотворением в 1688 году, когда возле нее исцелился тяжелобольной верующий. С тех пор к образу молятся с просьбой вылечить тяжелый недуг или помочь в трудной ситуации.

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Приметы 6 ноября

Пение сверчка в этот день является очень плохим знаком. Если услышать его сейчас, то скоро в семье случится беда.

Невзначай зеркало разобьете 6 ноября – ждите несчастья.

Белая собака бежит за человеком – жизнь человека будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года.



6 ноября – какой праздник

Что нельзя делать 6 ноября