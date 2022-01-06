6 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

6 січня 2022 , 08:31
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Джерело:

24 канал

6 січня християни України святкують переддень Різдва Христового. По-іншому подію називають Святою Вечерею, або ж Святвечором. У нього люди готують 12 традиційних страв і славлять прихід Спасителя у цей світ.

Святвечір є одним із найбільших свят християнства. До свята українці готуються дуже ретельно: господарі в'яжуть дідухів, господині готують 12 традиційних страв, а найменші члени родини співають колядки й розповідають віншування, у яких прославляють народження малого Ісуса.

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Прикмети 6 січня

  • На нічному небі 6 січня яскраво сяють зірки – врожай наступного року буде дуже багатим.
  • Вітряна погода означає, що скоро буде відлига.
  • Якщо побачити зірку, яка падає і загадати бажання – воно обов'язково збудеться.
  • Безхмарне небо 6 січня – буде гарний врожай грибів.


Прикмети на Святвечір 6 січня / Фото Pixabay

Що не можна робити 6 січня

  • Сьогодні важливо відкласти всі справи й провести цей день з родиною. 
  • Не запізнюйтесь на вечерю сьогодні.
  • За святковим столом не можна багато розмовляти й шуміти. Також не покидайте вечерю, якщо не спробували всі 12 страв.
  • Не сваріться на Святвечір.
  • Лайка сьогодні вважається великим гріхом.
Автор: Андріана Будиш