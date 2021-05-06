6 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

6 травня православна церква відзначає пам'ять святого Юрія Побідоносця. По-іншому святого ще називають Юрієм Змієборцем, адже згідно з переказами він убив змія, який спустошував землі в Бейруті. Що не можна робити 6 травня читайте далі.

В оригіналі ім'я великомученика звучить як Георгій, однак з плином часу і традицій воно трансформувалось в ім'я Юрій. Святого вважають захисником і покровителем всіх військових, стражденних, а також домашніх тварин.

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Іменини сьогодні святкують Юрій та Георгій.

Прикмети 6 травня

На Юрія сильна гроза – буде мокре літо.

Закувала зозуля до Юрія очікуйте поганого врожаю

6 травня хрущі з'являються у великій кількості – буде гарний врожай проса.

Квітки кульбаби закриваються 6 травня – прийде похолодання.



6 травня – яке свято

Що не можна робити 6 травня