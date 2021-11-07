7 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
7 листопада 2021 , 08:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
7 листопада вшановують мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня різко починає змінюватися погода, адже стає дуже холодно, і наближається справжня зима.
День Ангела святкують Маркіян та Олена.
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Прикмети 7 листопада
- 7 листопада піде дощ або сніг – тепла вже не буде.
- Не можна їсти хліб – прикмета, що рік хлібним не буде.
- Сонце світить, але ховається за хмарами – скоро буде хурделиця.
- Листя на деревах пожовкло, але не опало – тепла погода ще довго протримається.
Що не можна робити 7 листопада
- Сьогодні не брешіть своїм рідним.
- Не можна сваритись і створювати конфлікти.
- Якщо вас щось заболіло 7 листопада – не терпіть і зверніться до лікаря. Якщо почати лікуватись зараз – хвороба швидко пройде.
- Не лайтесь.