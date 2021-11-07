7 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

7 листопада 2021 , 08:58
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Джерело:

24 канал

7 листопада вшановують мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня різко починає змінюватися погода, адже стає дуже холодно, і наближається справжня зима.

День Ангела святкують Маркіян та Олена.

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Прикмети 7 листопада

  • 7 листопада піде дощ або сніг – тепла вже не буде.
  • Не можна їсти хліб – прикмета, що рік хлібним не буде.
  • Сонце світить, але ховається за хмарами – скоро буде хурделиця.
  • Листя на деревах пожовкло, але не опало – тепла погода ще довго протримається.

Що не можна робити 7 листопада 

  • Сьогодні не брешіть своїм рідним.
  • Не можна сваритись і створювати конфлікти.
  • Якщо вас щось заболіло 7 листопада – не терпіть і зверніться до лікаря. Якщо почати лікуватись зараз – хвороба швидко пройде.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш